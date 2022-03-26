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Сегодня, 06:40

Вы видели такого Овечкина? Он не только забивает, но и прыгает на защиту своих ворот

Гол и буллит Овечкина принесли «Вашингтону» победу над «Баффало»
Отдел хоккея «СЭ»
Читать «СЭ» в
Александр Овечкин.
Фото USA Today Sports
Блестящий матч капитана «Вашингтона».

НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало» — «Вашингтон» — 3:4 Б (1:1, 2:2, 0:0, 0:0, 0:1)
Голы: Манта — 7 (Бэкстрем, Уилсон), 9:15 — 0:1. Скиннер — 25 (Томпсон), 15:49 — 1:1. Дженсен — 5 (Орлов, Шири), 24:06 — 1:2. Скиннер — 26 (Самуэльссон), 30:23 — 2:2. Олофссон — 12 (Миттельштадт, Асплунд), 32:55 — 3:2. Овечкин — 41 (Кузнецов), 36:47 — 3:3.
Победный буллит: Овечкин.
Вратари: Токарски — Самсонов.
Штраф: 4 — 4.
Броски: 23 (4+9+5+5) — 40 (11+13+9+7).
Наши: — - Кузнецов (21.10/3/0), Овечкин (19.57/3/+1), Орлов (25.10/1/0).
26 марта. Баффало. KeyBank Center.

Обыграть «Баффало» на выезде, да еще и помочь своей легенде улучшить голевую статистику — трудно сделать на заказ любой команде. Несмотря на то что «Сэйбрз» уже много лет не выбираются со дна, периодически они выдают очень неплохие матчи. Так получилось и в день, когда в Баффало приехал «Вашингтон». Фаворит взял верх лишь в серии буллитов.

Открыли счет гости благодаря классной комбинации созданного недавно звена: Манта, Бэкстрем и Уилсон играют вместе после того, как последнего в тройке с Овечкиным и Кузнецовым занял вернувшийся в команду спустя пять лет Йоханссон. Швед пока ничем не выделяется, а вот вторая тройка классно накрутила соперника в чужой зоне — хорош и завершающий бросок Манты с неудобной.

Хоть Илья Самсонов и не выручил в первом голе Джеффа Скиннера, но свою вину он полностью искупил. Во втором периоде все тот же неугомонный Скиннер вышел «1 в 0», но переиграть российского вратаря «Вашингтона» не смог.

Вратари — большая беда «Баффало» (впрочем, далеко не единственная). Вот и Дастин Токарски, который весь матч пытался отражать атаки Овечкина и остальных, не суперзвезда. До попадания в «Сэйбрз» он к 30 годам сыграл в НХЛ лишь 39 матчей и осел в АХЛ. Стабильности ему все равно не хватает, хотя и обвинять его в проблемах команды не стоит. Мог ли он увидеть бросок Дженсена, если на линии броска были два игрока?

Настоящим лидером «Баффало» показал себя Скиннер, который вскоре снова сравнял счет, а затем Виктор Олофссон поразил пустые ворота после великолепной передачи Миттельштадта.

Но на это у «Вашингтона» был свой ответ в исполнении главного снайпера современности. Овечкин с места щелкнул сразу после выигранного Кузнецовым вбрасывания, и магия броска восьмого номера «Кэпиталз» сработала. Шайба влетела прямо в «девятку» над правым плечом Токарски. Есть 771-я шайба в карьере!

Пришлось Овечкину и прыгать на защиту собственных ворот. В третьем периоде его же ошибка в средней зоне привела к опасному выпаду соперника, который двумя сейвами остановил великолепный Самсонов. Но вы посмотрите, как Овечкин прыгает на шайбу!

В серии буллитов снова царствовали россияне. Самсонов отразил два броска из трех, а Кузнецов и Овечкин реализовали свои попытки. Бросок Александра стал победным, и он вышел на девятое место в истории НХЛ по победным буллитам (16).

Александр Овечкин
Евгений Кузнецов (хоккей)
Хоккей
НХЛ
ХК Баффало Сэйбрз
ХК Вашингтон Кэпиталз
10
65
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2 Питтсбург 66 39 27 88
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4 Вашингтон 66 36 30 82
5 Коламбус 65 32 33 68
6 Айлендерс 62 28 34 65
7 Филадельфия 65 21 44 53
8 Нью-Джерси 64 23 41 51
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 63 43 20 92
2 Торонто 63 40 23 85
3 Бостон 64 40 24 85
4 Тампа-Бэй 63 39 24 84
5 Детройт 64 26 38 59
6 Баффало 65 23 42 55
7 Оттава 64 23 41 51
8 Монреаль 64 17 47 44
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 65 46 19 97
2 Миннесота 62 38 24 80
3 Сент-Луис 63 35 28 79
4 Нэшвилл 65 37 28 78
5 Даллас 63 36 27 75
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1 Калгари 64 39 25 86
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Виннипег – Коламбус
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Калгари – Аризона
 4 : 2
26.03 04:00
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Бостон – Айлендерс
- : -
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Детройт – Тампа-Бэй
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