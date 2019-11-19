Бывший российский защитник Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто. Сегодня, 19 ноября, состоялась официальная церемония.

Зубов в качестве хоккеиста играл за российские ЦСКА и СКА, а в НХЛ выступал в составе «Рейнджерс», «Питтсбурга» и «Далласа». Он дважды завоевал Кубок Стэнли — в 1994 году с командой из Нью-Йорка и в 1999 году со «Старз». В составе техасской команды он провел 12 сезонов. Россиянин вошел в символическую сборную команды всех времен по версии болельщиков.

В КХЛ в качестве главного тренера Зубов работал со СКА и «Сочи».