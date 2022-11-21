Жеренко отразил 37 бросков в матче за фарм-клуб «Сент-Луиса» в АХЛ
«Спрингфилд» в матче регулярного чемпионата АХЛ обыграл «Лихай Уэлли» со счетом 6:4.
В составе фарм-клуба «Сент-Луиса» Вадим Жеренко отразил 37 бросков из 41, защитник Дмитрий Саморуков отметился результативной передачей.
В текущем сезоне 21-летний Жеренко провел 5 матчей, в которых пропустил 14 шайб при 92,5 процента отраженных бросков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Нью-Джерси
|18
|15
|3
|30
|2
|Каролина
|18
|10
|8
|23
|3
|Айлендерс
|19
|11
|8
|22
|4
|Рейнджерс
|19
|9
|10
|22
|5
|Питтсбург
|18
|8
|10
|19
|6
|Филадельфия
|18
|7
|11
|18
|7
|Вашингтон
|20
|7
|13
|17
|8
|Коламбус
|17
|6
|11
|13
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|18
|16
|2
|32
|2
|Торонто
|19
|10
|9
|24
|3
|Тампа-Бэй
|18
|11
|7
|23
|4
|Детройт
|18
|9
|9
|22
|5
|Флорида
|18
|9
|9
|20
|6
|Монреаль
|18
|9
|9
|19
|7
|Баффало
|18
|7
|11
|14
|8
|Оттава
|17
|6
|11
|13
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|18
|11
|7
|24
|2
|Виннипег
|16
|10
|6
|21
|3
|Колорадо
|16
|10
|6
|21
|4
|Сент-Луис
|17
|9
|8
|18
|5
|Нэшвилл
|18
|8
|10
|18
|6
|Миннесота
|18
|8
|10
|18
|7
|Чикаго
|17
|6
|11
|15
|8
|Аризона
|16
|6
|10
|13
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|19
|14
|5
|29
|2
|Лос-Анджелес
|21
|11
|10
|24
|3
|Сиэтл
|18
|10
|8
|23
|4
|Эдмонтон
|18
|10
|8
|20
|5
|Калгари
|17
|8
|9
|18
|6
|Ванкувер
|18
|6
|12
|15
|7
|Сан-Хосе
|20
|6
|14
|15
|8
|Анахайм
|18
|5
|13
|11
Результаты / календарь
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
|21.11
|02:00
|
Коламбус – Флорида
|- : -
|21.11
|03:00
|
Чикаго – Питтсбург
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|18
|34
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|18
|30
|
|
Эрик Карлссон
Сан-Хосе
|20
|28
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|18
|16
|
|
Бо Хорват
Ванкувер
|18
|13
|
|
Андрей Свечников
Каролина
|18
|12
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|14
|1.89
|
|
Коннор Хеллибак
Виннипег
|13
|2.07
|
|
Витек Ванечек
Нью-Джерси
|11
|2.09
Новости