Актер Райан Рейнольдс проведет встречи с потенциальными инвесторами на предмет покупки «Оттавы»

Актер Райан Рейнольдс проведет встречи с потенциальными инвесторами на предмет покупки «Оттавы», пишет инсайдер Эллиотт Фридман.

Группы потенциальных владельцев начинают готовиться к процессу торгов, которые начнутся, вероятно, через полторы-две недели.

Ранее сообщалось, что владельцы команд из юниорской лиги Онтарио «Гамильтон» и «Ошава» подписали партнерское соглашение с целью приобрести «Оттаву».

«Оттава» выступает в НХЛ с сезона-1992/93. Лучшим результатом команды является выход в финал Кубка Стэнли в сезоне-2006/07.

В 2021 году Рейнольдс и еще один актер Роб Макэлхенни стали владельцами валлийского футбольного клуба «Рексем», который выступает в пятом по силе дивизионе чемпионата Англии.