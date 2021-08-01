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Жена Кейна: «Ты мог увидеть дочь. Ты предпочел ставки и вечеринки»

21:35
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Жена форварда «Сан-Хосе» Эвандера Кейна Анна прокомментировала слова мужа о том, что он безуспешно пытался увидеться с дочкой Кенсингтон.

«Хотел навестить дочь? Находясь в Европе c моделью Марой Тейген?

Пытался дозвониться по FaceTime — когда она спит или играет? Да она вообще не знает, что такое FaceTime.

А как насчет этого: ты можешь позволить себе номер в европейском отеле, но не можешь снять номер в Сан-Хосе, чтобы повидаться со столь важной для тебя дочкой. Я даже предлагала вариант, при котором я на неделю-две уеду из дома, чтобы ты мог ее навестить. Но ты предпочел вечеринки и ставки.

Был бы у меня такой доступ к прессе, как у тебя... Продолжай врать», — написала Анна.

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Иван Шитик все материалы автора

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