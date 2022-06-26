Здено Хара определится со своим будущим в НХЛ в сентябре

Мэтт Китор, агент защитника Здено Хары рассказал, что его клиент определится со своим будущим в НХЛ перед началом сезона-2022/23.

«Здено хочет провести лето с семьей и понять, как он себя чувствует физически, чего хотят его родные. После этого он сообщит о своем решении. Это будет в сентябре», — приводит The Boston Globe слова Китора.

В сезоне-2021/22 Хара набрал 14 (2+12) очков в 72 матчах в составе «Айлендерс».

45-летний словак провел в НХЛ 24 сезона и является рекордсменом по числу матчей в регулярных чемпионатах лиги среди защитников (1680). В 2011 году хоккеист становился обладателем Кубка Стэнли в составе «Бостона».