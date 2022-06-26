Тренер «Тампы» считает, что его команда будет лучше готова к шестой игре финала Кубка Стэнли

Главный тренер «Тампы» Джон Купер заявил, что его команда хорошо готова к шестой игре финала Кубка Стэнли с «Колорадо».

«Не сомневаюсь, мы готовы лучше. У нас есть опыт.Ты можешь пойти в автошколу, написать тест и получить пятерку, но это не значит, что когда ты сядешь за руль, то будешь очень хорошим водителем», — цитирует Купера Tampa Bay Times.