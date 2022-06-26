Кочетков и Пономарев выиграли Кубок Колдера в составе «Чикаго Вулвз»

«Чикаго Вулвз» победили «Спрингфилд Тандербердс» в пятом матче финала плей-офф АХЛ — 4:0.

Благодаря этой победе «Чикаго» выиграл серию со счетом 4-1 и в третий раз в истории стал обладателем Кубка Колдера.

В составе «Чикаго» выступают два россиянина — вратарь Петр Кочетков и нападающий Василий Пономарев. Кочетков принял участие в 6 матчах плей-офф, он пропустил заключительную игру финальной серии. У Пономарева 6 (1+5) очков в 18 встречах Кубка Колдера, в сегодняшней игре форвард не отличился результативными действиями.

«Чикаго» является фарм-клубом команды НХЛ «Каролина», а «Спрингфилд» — фарм-клуб «Сент-Луиса». За «Спрингфилд» также выступают два российских хоккеиста: Клим Костин (4+4 в 18 матчах плей-офф АХЛ) и Никита Александров (2+6 в 18 играх).

Хоккей

АХЛ

Плей-офф

Финал

«Спрингфилд» — «Чикаго» — 0:4 (0:1, 0:1, 0:2)

Счет в серии — 1-4