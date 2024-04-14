Защитник «Вашингтона» Дженсен получил тяжелую травму и покинул лед на носилках

«Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ встречается с «Тампой».

На 19-й минуте защитник «Кэпиталз» Ник Дженсен врезался в борт после силового приема форварда «Лайтнинг» Микаэля Айссимонта. Дженсен лежал неподвижно, его унесли со льда на носилках. Команды отправились досрочно в раздевалки, однако затем вернулись доиграть первый период.

Айссимонт не получил по итогам эпизода штрафа. После первого периода счет 2:2.