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Сегодня, 18:30

Защитник «Колорадо» Макар пропустит несколько матчей из-за возможного сотрясения

Иван Шитик
Корреспондент
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Главный тренер «Колорадо» Джерд Бенднар заявил, что защитник команды Кэйл Макар пропустит несколько матчей команды, сообщает Denver Post.

Медицинский штаб пока не допускает 24-летнего игрока до игр из-за возможного сотрясения.

Макар получил травму головы 8 февраля в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (1:2 ОТ).

18 февраля он вернулся на лед в игре с «Сент-Луисом» (4:1), но снова получил повреждение.

В нынешнем сезоне на счету Макара 45 (13+32) очков в 46 встречах.

ХК Колорадо Эвеланш
Джаред Беднар
Кэйл Макар
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Столичный дивизион И В П О
1 Каролина 55 37 18 82
2 Нью-Джерси 56 37 19 79
3 Рейнджерс 57 33 24 75
4 Айлендерс 60 29 31 65
5 Питтсбург 56 27 29 63
6 Вашингтон 58 28 30 62
7 Филадельфия 58 23 35 56
8 Коламбус 57 18 39 41
Атлантический дивизион И В П О
1 Бостон 56 43 13 91
2 Торонто 57 34 23 76
3 Тампа-Бэй 55 35 20 73
4 Флорида 60 29 31 64
5 Баффало 54 28 26 60
6 Детройт 55 26 29 60
7 Оттава 56 27 29 58
8 Монреаль 56 23 33 50
Центральный дивизион И В П О
1 Даллас 57 30 27 72
2 Виннипег 57 35 22 71
3 Колорадо 55 31 24 67
4 Миннесота 56 30 26 65
5 Нэшвилл 54 26 28 58
6 Сент-Луис 56 26 30 55
7 Аризона 57 20 37 49
8 Чикаго 55 18 37 41
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Вегас 56 34 22 72
2 Лос-Анджелес 57 32 25 71
3 Сиэтл 57 32 25 70
4 Эдмонтон 57 30 27 68
5 Калгари 57 26 31 63
6 Ванкувер 56 22 34 48
7 Сан-Хосе 58 18 40 47
8 Анахайм 57 17 40 41
Результаты / календарь
10.02
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15.02
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23.02
24.02
25.02
26.02
21.02 00:00
Калгари – Филадельфия
 3 : 4
21.02 00:00
Сан-Хосе – Сиэтл
 4 : 0
21.02 03:00
Питтсбург – Айлендерс
2 : 4
21.02 03:00
Рейнджерс – Виннипег
 1 : 4
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Снайперы
Вратари (КН)
И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 102
Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 55 82
Никита Кучеров

Никита Кучеров

Тампа-Бэй

 55 79
И Г
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 57 42
Давид Пастрняк

Давид Пастрняк

Бостон

 56 41
Микко Рантанен

Микко Рантанен

Колорадо

 55 36
И КН
Линус Ульмарк

Линус Ульмарк

Бостон

 36 1.88
Филип Густавссон

Филип Густавссон

Миннесота

 25 2.15
Джейк Эттингер

Джейк Эттингер

Даллас

 42 2.20
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