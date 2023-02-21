Защитник «Колорадо» Макар пропустит несколько матчей из-за возможного сотрясения

Главный тренер «Колорадо» Джерд Бенднар заявил, что защитник команды Кэйл Макар пропустит несколько матчей команды, сообщает Denver Post.

Медицинский штаб пока не допускает 24-летнего игрока до игр из-за возможного сотрясения.

Макар получил травму головы 8 февраля в игре регулярного чемпионата НХЛ с «Питтсбургом» (1:2 ОТ).

18 февраля он вернулся на лед в игре с «Сент-Луисом» (4:1), но снова получил повреждение.

В нынешнем сезоне на счету Макара 45 (13+32) очков в 46 встречах.