Защитник Джорди Бенн подписал контракт с «Миннесотой» на один год, сообщает сайт клуба. Зарплата хоккеиста составит 900 тысяч долларов.

The #mnwild today signed defenseman Jordie Benn to a one-year, $ 900,000 contract. He has recorded 127 points (24-103=127), a plus-19 rating, 222 PIM, 670 hits and 908 blocked shots in 556 career games during 10 NHL seasons with Dallas, Montreal, Vancouver and Winnipeg (2011-21). pic.twitter.com/VPTRbquMiP — Minnesota Wild PR (@mnwildPR) August 27, 2021

Ранее он выступал за «Даллас», «Монреаль», «Ванкувер» и «Виннипег». Всего в лиге Бенн провел 556 матчей, набрав 127 (24+103) очков. Также в его активе 670 силовых приемов и 908 заблокированных бросков.

Джорди Бенн является старшим братом капитана «Далласа» Джейми Бенна.