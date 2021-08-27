Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

Защитник Джорди Бенн подписал контракт с «Миннесотой»

22:21
Теги:

Защитник Джорди Бенн подписал контракт с «Миннесотой» на один год, сообщает сайт клуба. Зарплата хоккеиста составит 900 тысяч долларов.

Ранее он выступал за «Даллас», «Монреаль», «Ванкувер» и «Виннипег». Всего в лиге Бенн провел 556 матчей, набрав 127 (24+103) очков. Также в его активе 670 силовых приемов и 908 заблокированных бросков.

Джорди Бенн является старшим братом капитана «Далласа» Джейми Бенна.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

Иван Шитик все материалы автора

Читайте также

«Барса» без Месси, «Реал» без Рамоса. Кто выиграет чемпионат Испании?
Ислам Махачев: «Больница Макгрегора уже заждалась. Теперь будет что-то похуже»
Нервы, два удаления и супергол в меньшинстве. Россия прошла Испанию и сыграет в полуфинале!
«Жирков — особенный футболист, но...» Руководитель пресс-службы сборной России о ситуации с защитником
«Сити» отдал больше 100 миллионов за Грилиша. Гвардиола опять выиграет АПЛ?
vs
0
Офсайд