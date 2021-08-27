Защитник Джорди Бенн подписал контракт с «Миннесотой»
22:21
Защитник Джорди Бенн подписал контракт с «Миннесотой» на один год, сообщает сайт клуба. Зарплата хоккеиста составит 900 тысяч долларов.
Ранее он выступал за «Даллас», «Монреаль», «Ванкувер» и «Виннипег». Всего в лиге Бенн провел 556 матчей, набрав 127 (24+103) очков. Также в его активе 670 силовых приемов и 908 заблокированных бросков.
Джорди Бенн является старшим братом капитана «Далласа» Джейми Бенна.
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