Джек Айкел нанял авторитетного агента, который будет представлять его интересы

Один из самых авторитетных агентов НХЛ Пэт Бриссон будет работать с нападающим Джеком Айкелом. 24-летний американец нанял нового агента, который будет представлять его интересы, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Капитан «Сэйбрз» пропустил последние 33 матча регулярного чемпионата из-за грыжи в шейном отделе позвоночника. В 21 игре сезона-2020/21 хоккеист набрал 18 (2+16) очков.

Айкел и «Сэйбрз» не смогли договориться о методах лечения травмы: Айкел склоняется к операции, к которой врачи «Баффало» относятся скептически, так как ее до сих пор не применяли в хоккее. Клуб предпочитает консервативный подход: отдых и реабилитация.

О возможном обмене Айкела заговорили после того, как хоккеист публично заявил, что недоволен результатами выступления команды и разными подходами к лечению травмы.