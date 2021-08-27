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Джек Айкел нанял авторитетного агента, который будет представлять его интересы

19:08
Джек Айкел. Фото ХК «Баффало».
Джек Айкел. Фото ХК «Баффало».
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Один из самых авторитетных агентов НХЛ Пэт Бриссон будет работать с нападающим Джеком Айкелом. 24-летний американец нанял нового агента, который будет представлять его интересы, сообщает инсайдер Эллиотт Фридман.

Капитан «Сэйбрз» пропустил последние 33 матча регулярного чемпионата из-за грыжи в шейном отделе позвоночника. В 21 игре сезона-2020/21 хоккеист набрал 18 (2+16) очков.

Айкел и «Сэйбрз» не смогли договориться о методах лечения травмы: Айкел склоняется к операции, к которой врачи «Баффало» относятся скептически, так как ее до сих пор не применяли в хоккее. Клуб предпочитает консервативный подход: отдых и реабилитация.

О возможном обмене Айкела заговорили после того, как хоккеист публично заявил, что недоволен результатами выступления команды и разными подходами к лечению травмы.

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Иван Шитик все материалы автора

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