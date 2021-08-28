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«Каролина» и «Рейнджерс» сохраняют интерес к Тарасенко

17:32
Владимир Тарасенко. Фото ХК «Сент-Луис».
Владимир Тарасенко. Фото ХК «Сент-Луис».
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«Сент-Луис» продолжает искать варианты обмена нападающего Владимира Тарасенко. Интерес к россиянину сохраняют «Каролина» и «Рейнджерс». Также в числе возможных претендентов называется «Айлендерс», сообщает The Athletic.

Однако «Сент-Луис» пока не собирается удерживать у себя часть зарплаты форварда, что не утраивает другие клубы. Именно поэтому переговоры пока не продвигаются.

С 2013 года Тарасенко играет за «Сент-Луис Блюз». У хоккеиста осталось два года по действующему контракту с зарплатой 7,5 миллиона долларов.

В минувшем сезон НХЛ Тарасенко провел 24 игры, набрал 14 (4+10) очков с показателем полезности «-7». В плей-офф Владимир отыграл 4 матча, дважды забил при полезности «-8».

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Иван Шитик все материалы автора

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