Зарплата Задорова по новому контракту составит 3,2 миллиона долларов

Зарплата Никиты Задорова по новому контракту с "Колорадо" составит 3,2 миллиона долларов, сообщает в своем Twitter журналист Давид Паньотта. Новое соглашение рассчитано на один год.

В прошедшем сезоне 24-летний защитник набрал 14 (7+7) очков в 70 матчах регулярного чемпионата. В 12 играх плей-офф он не отметился результативными действиями. В составе сборной России Задоров стал бронзовым призером чемпионата мира в Словакии.

Colorado has re-signed D Nikita Zadorov to a 1-year, $3.2M contract — David Pagnotta (@TheFourthPeriod) 5 июля 2019 г.

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