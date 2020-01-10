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Замула пропустит остаток сезона. Ему потребуется операция на спине

10:00
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Защитник молодежной сборной России Егор Замула пропустит остаток нынешнего сезона. Игроку клуба «Калгари» из Западной хоккейной юниорской лиги потребуется операция на спине, сообщает официальный сайт «Хитмен».

В нынешнем сезоне 19-летний россиянин провел 38 матчей и отметился 7 результативными передачами. В составе молодежной сборной на прошедшем МЧМ в Чехии он отметился 5 (2+3) очками в 7 встречах.

Уроженец Челябинска не был выбран на драфте НХЛ, но права на него принадлежат «Филадельфии».

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