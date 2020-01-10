Замула пропустит остаток сезона. Ему потребуется операция на спине

Защитник молодежной сборной России Егор Замула пропустит остаток нынешнего сезона. Игроку клуба «Калгари» из Западной хоккейной юниорской лиги потребуется операция на спине, сообщает официальный сайт «Хитмен».

В нынешнем сезоне 19-летний россиянин провел 38 матчей и отметился 7 результативными передачами. В составе молодежной сборной на прошедшем МЧМ в Чехии он отметился 5 (2+3) очками в 7 встречах.

Уроженец Челябинска не был выбран на драфте НХЛ, но права на него принадлежат «Филадельфии».