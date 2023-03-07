Задоров в матче с «Далласом» забросил девятую шайбу в сезоне
Защитник «Калгари» Никита Задоров отличился в матче регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа».
27-летний россиянин забросил шайбу на 25-й минуте и сделал счет 2:0.
На данный момент Задоров набрал 14 (9+5) очков в 64 матчах сезона.
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12.03
|7.03
|03:30
|
Виннипег – Сан-Хосе
|2 : 3 ОТ
|7.03
|03:30
|
Баффало – Эдмонтон
|2 : 3
|7.03
|04:30
|
Даллас – Калгари
|- : -
|7.03
|05:00
|
Чикаго – Оттава
|- : -
|7.03
|06:30
|
Лос-Анджелес – Вашингтон
|- : -
|7.03
|06:30
|
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|- : -
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Вратари (КН)
|И
|О
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|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|122
|
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Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|62
|96
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|63
|88
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|64
|52
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|62
|44
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|61
|42
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|39
|1.88
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|29
|1.95
|
|
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Каролина
|22
|2.26
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