«Сан-Хосе» в овертайме обыграл «Виннипег»

«Сан-Хосе» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Виннипег» со счетом 3:2.

В составе «Шаркс» отличились Стив Лоренц, Томаш Гертл и Логан Кутюр. У «Джетс» шайбы забросили Нино Нидеррайтер и Нейт Шмидт.

После этого матча «Сан-Хосе» с 50 очками занимает предпоследнее место в Западной конференции, «Виннипег» с 75 очками — на седьмой строчке.