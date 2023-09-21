Задоров жестко раскритиковал Сергея Федорова
Защитник «Калгари» Никита Задоров резко раскритиковал легендарного хоккеиста и главного тренера ЦСКА Сергея Федорова.
«Федоров был выдающимся хоккеистом? Согласен. Как я отношусь к тому, что он говорит в последнее время? Негативно. В шоке был. Кумир детства, думаю, «Русская Пятерка» для всех русских игроков, которые родились в 90-е, была чем-то заоблачным. Я в детстве болел за «Детройт».
Какое объяснение? Когда человек крутится в этой системе так долго, уже некуда деваться, или меняется мнение, или что-то другое. Это к нему больше вопросы, почему и зачем. Много наших старых хоккейных ветеранов говорят и пишут непонятно что. Там можно в каждого пальцем тыкать», - сказал Задоров в интервью YouTube-каналу «вДудь»*.
Сергей Федоров как хоккеист выступал за минское «Динамо», ЦСКА, «Детройт», «Анахайм», «Коламбус», «Вашингтон» и «Металлург». Федоров, игравший на позиции нападающего, трижды выигрывал Кубок Стэнли и шесть раз был участником Матча звезд НХЛ. Также он три раза становился чемпионом мира: один раз в составе сборной СССР и два раза – со сборной России.
Федоров завершил карьеру игрока в 2013 году. До июля 2021 года он входил в наблюдательный совет ЦСКА, а затем стал главным тренером армейцев и два раза подряд выиграл с ними Кубок Гагарина.
*признан иноагентом в РФ
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