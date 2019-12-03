Экс-нападающий «Детройта» Юхан Францен вспомнил о случае, когда главный тренер команды Майк Бэбкок оскорбил его во время плей-офф в сезоне-2011/12.

— Меня бросает в дрожь, когда думаю об этом, — цитирует шведа Expressen. — Этот инцидент произошел в плей-офф в матче против «Нэшвилла». Это было грубо, противно и шокирующе. Но это всего лишь одна из сотни вещей, которые он делал. Верхушка айсберга.

Когда некоторые игроки покинули команду, он сосредоточился на мне. Это были словесные атаки, говорил ужасные вещи. Это дотошный и хорошо подготовленный специалист, но ужасный человек, худший из всех, кого я когда-либо встречал. Он хулиган, который нападал на людей. В 2011 году он набросился на меня в первый раз. В прошлом году я впервые с тех пор мог нормально спать.

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