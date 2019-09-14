Washington Post: НХЛ дисквалифицирует Кузнецова. Но не более чем на три матча

Нападающий «Вашингтона» Евгений Кузнецов будет отстранен от игр НХЛ, утверждает Washington Post. По данным газеты, 27-летний россиянин будет дисквалифицирован не более чем на 3 матча.

Ожидается, что лига объявит о своем решении уже сегодня.

Летом Кузнецов был дисквалифицирован IIHF на четыре года за нарушение антидопинговых правил. В его организме обнаружен кокаин. Запрещенный препарат обнаружен в пробе, взятой 26 мая — в последний день чемпионата мира-2019. Кузнецов не запрашивал вскрытие пробы B, срок отстранения отсчитывается с 13 июня и составит четыре года, до 12 июня 2023 года.

НХЛ не накажет Кузнецова за кокаин. А за ложь? //

На этой неделе решится судьба Кузнецова в НХЛ. Что его ждет?