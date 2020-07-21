Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс поделился ожиданиями от матчей с «Питтсбургом» в плей-офф НХЛ. Он отметил, что ждет противостояния с Евгением Малкиным и Сидни Кросби.

«У них великолепный состав. Всегда интересно играть против двух выдающихся мастеров, которые выступают в одной команде, — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ. — У нас есть определенный опыт игр против них, в том числе и в плей-офф («Монреаль» обыграл «Питтсбург» в полуфинале конференции в 2010 года за семь матчей — Прим. «СЭ»), так что серия обещает быть увлекательной».

Кросби сыграл 41 матч в этом сезоне, набрав 47 (16+31) очков, а Малкин стал лучшим бомбардиром команды с 74 (25+49) очками в 55 играх.