«Всегда интересно играть против выдающихся мастеров, выступающих в одной команде». Прайс — о Малкине и Кросби
Голкипер «Монреаля» Кэри Прайс поделился ожиданиями от матчей с «Питтсбургом» в плей-офф НХЛ. Он отметил, что ждет противостояния с Евгением Малкиным и Сидни Кросби.
«У них великолепный состав. Всегда интересно играть против двух выдающихся мастеров, которые выступают в одной команде, — цитирует вратаря официальный сайт НХЛ. — У нас есть определенный опыт игр против них, в том числе и в плей-офф («Монреаль» обыграл «Питтсбург» в полуфинале конференции в 2010 года за семь матчей — Прим. «СЭ»), так что серия обещает быть увлекательной».
Кросби сыграл 41 матч в этом сезоне, набрав 47 (16+31) очков, а Малкин стал лучшим бомбардиром команды с 74 (25+49) очками в 55 играх.
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https://www.nhl.com/ru/news/price-says-he-cant-defeat-penguins-alone/c-317544536