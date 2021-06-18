Форвард Кирк подписал трехлетний контракт с «Аризоной»

Форвард Лиам Кирк договорился с «Аризоной» о новом контракте, сообщает агент Дэн Мильштейн в Twitter.

По данным источника, хоккеист согласовал условия трехлетнего соглашения начального уровня.

Кирк был выбран на драфте НХЛ 2018 года в седьмом раунде под общим 189-м номером «Аризоной». В сезоне-2020/2021 британский хоккеист играл за шведский «Ханхалс». За команду он провел 12 матчей, набрав 10 (5+5) очков при показателе полезности «-3».