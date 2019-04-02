Владислав Наместников: "Овечкин – настоящий пример для любого хоккеиста"

Нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников в интервью "Известиям" назвал Александра Овечкина примером для любого хоккеиста. По его словам, за ним интересно наблюдать.

– Впечатлены результативностью Александра Овечкина?

– Александр каждый год не перестает удивлять. Это кумир многих современных детей и молодых хоккеистов. Все выросли на его играх. И Овечкин продолжает держать свой уровень. Очень интересно за ним наблюдать. Александр уже много лет в числе лучших игроков НХЛ, но при этом не останавливается на достигнутом и демонстрирует высокую результативность. Это поразительно – настоящий пример для любого хоккеиста.

– Он забросил уже 658 шайб в регулярном чемпионате – до рекорда Уэйна Гретцки осталось 236 голов. У него есть шанс превзойти его?

– Конечно, есть. Думаю, Овечкин еще долго будет играть в НХЛ. Желаю ему удачи.