Владислав Наместников: "Овечкин – настоящий пример для любого хоккеиста"

Нападающий "Рейнджерс" Владислав Наместников в интервью "Известиям" назвал Александра Овечкина примером для любого хоккеиста. По его словам, за ним интересно наблюдать.
– Впечатлены результативностью Александра Овечкина?
– Александр каждый год не перестает удивлять. Это кумир многих современных детей и молодых хоккеистов. Все выросли на его играх. И Овечкин продолжает держать свой уровень. Очень интересно за ним наблюдать. Александр уже много лет в числе лучших игроков НХЛ, но при этом не останавливается на достигнутом и демонстрирует высокую результативность. Это поразительно – настоящий пример для любого хоккеиста.
– Он забросил уже 658 шайб в регулярном чемпионате – до рекорда Уэйна Гретцки осталось 236 голов. У него есть шанс превзойти его?
– Конечно, есть. Думаю, Овечкин еще долго будет играть в НХЛ. Желаю ему удачи.
Дополнительная информация
https://iz.ru/862703/dmitrii-laru-aleksei-fomin/nadeius-eshche-dovedetsia-sygrat-za-sbornuiu-rossii