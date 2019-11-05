Тренера «Спартака» Харийс Витолиньш в интервью «СЭ» рассказал об Олеге Знарке, красно-белых, СКА и Никите Гусеве.

— Раз мы подняли тему вашей прошлой работы в СКА, то можете объяснить, в чем сейчас корень проблем у Никиты Гусева в"Нью-Джерси«?

— Ему не хватает резкости. Это основная проблема. В оборону он, как я смотрю, возвращается.

— Но резкости и взрывной работы ног у Гусева никогда и не было.

— Да, но ты должен работать над чем-то. Нельзя поехать в НХЛ и играть там только на прежнем багаже. Любой клуб, просматривавший Гусева раньше, видел его сильные качества.

— Гусев отлично играет в большинстве.

— В каждом клубе НХЛ первая бригада большинства уже сформирована. Из-за одного человека, приезжающего со стороны, никто ничего рушить не будет. И, наверное, в Северной Америке люди считают, что их хоккей лучше, чем у нас. Им надо, чтобы человек подстроился под их систему и доказал, что не только может отдать передачу, но создать момент за счет индивидуальных усилий. Если Гусев начнет над этим больше работать и уделять внимание взрывными качествами, борьбе, то у него все получится.

Полностью интервью Витолиньша — в ближайшее время в «СЭ»