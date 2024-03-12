«Виннипег» — «Вашингтон»: видеообзор матча НХЛ

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«Виннипег» дома победил «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 3:0.

Видео лучших моментов встречи опубликовано на YouTube-канале SPORTSNET.

«Виннипег» занимает третье место в таблице Западной конференции НХЛ с 87 очками в 64 матчах.

«Вашингтон» идет на 10-й строчке «Востока» с 69 очками в 63 играх.