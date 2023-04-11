«Виннипег» обыграл «Сан-Хосе»

«Виннипег» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сан-Хосе» со счетом 6:2.

В составе «Джетс» 3 (1+2) очка набрал Джош Моррисси, у «Шаркс» защитник Никита Кныжов завершил встречу с показателем полезности «-1».

После этого матча «Виннипег» с 93 очками занимает восьмое место в Западной конференции, «Сан-Хосе» с 60 очками — на 14-й строчке.