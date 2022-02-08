«Виннипег» поместил Пионка, Дюбуа и Погански в коронавирусный протокол НХЛ

Игроки «Виннипега» Нил Пионк, Пьер-Люк Дюбуа и Остин Погански помещены в коронавирусный протокол НХЛ, сообщает информационный Twitter клуба.

Вместо них из «Манитобы» (фарм-клуба в АХЛ) были вызваны Деклан Чисхолм, Вилле Хейнола, Джонатан Ковачевич и Кристиан Рейхель.

«Виннипег» занимает 13-е место в Западной конференции, набрав 43 очка в 42 матчах.