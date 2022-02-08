Тренер «Питтсбурга» Салливан о Малкине: «С Джино мы сильнее»

Главный тренер «Питтсбурга» Майк Салливан прокомментировал отсутствие в команде Евгения Малкина. Российский форвард ранее был помещен в коронавирусный протокол НХЛ и пропустил тренировку.

Coach Sullivan on Malkin's absence: «Obviously, we are disappointed. We feel like we are a better team with Geno in our lineup. As far as the guys that we will put in the lineup, this isn't anything we haven't dealt with all year. We have a deep roster and versatility.» — Pittsburgh Penguins (@penguins) February 7, 2022

«Конечно, мы разочарованы, — цитирует специалиста официальный Twitter клуба. — Мы считаем, что наша команда становится сильнее с Джино в составе. Что касается ребят, которым мы поставим в состав, то мы имеем дело с это ситуацией весь год. У нас есть глубина состава и универсализм».

35-летний Малкин в этом сезоне из-за травмы провел только 12 матчей в регулярном чемпионате НХЛ, в которых набрал 13 (5+8) очков.

Ранее сообщалось, что «Питтсбург» ведет переговоры о продлении контракта с хоккеистом. Нынешний контракт игрока заканивается в конце текущего сезона.