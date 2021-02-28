«Монреаль» проиграл «Виннипегу» в овертайме

«Виннипег» обыграл «Монреаль» в матче регулярного чемпионата НХЛ — 2:1 ОТ.

Победную шайбу забросил форвард «Джетс» Пол Штястны.

«Виннипег» занимает третье место в Северном дивизионе с 27 очками, «Монреаль» идет на четвертой строчке с 23 очками.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Виннипег» — «Монреаль» — 2:1 ОТ (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Элерс — 11 (бол., Копп), 30:38 — 1:0. Сузуки — 5 (Армиа, Чиаро), 35:13 — 1:1. Штястны — 4 (Элерс), 60:36 — 2:1.

Вратари: Хеллебак — Аллен.

Штраф: 4 — 6.

Броски: 21 (7+9+2+3) — 41 (14+13+14+0).

Наши: — - Романов (17.20/4/0).

28 февраля. Виннипег. Bell MTS Place.