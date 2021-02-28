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Первый гол Любушкина в НХЛ переписан на его партнера. Игрок признал, что не коснулся шайбы

08:36
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Первая шайба защитника «Аризоны» Ильи Любушкина в НХЛ переписана на его партнера по команде Юхана Ларссона. Сегодня, 28 февраля, «Койотс» проиграли «Колорадо» (2:6).

После его броска она угодила в клюшку форварду «Колорадо» Брендону Сааду и оказалась в сетке. Подключившийся к атаке Любушкин не успел замкнуть дальнюю штангу и не коснулся шайбы, о чем сразу сообщил партнерам, принявшимся поздравлять его с голом.

Сразу после сирены в переписке с корреспондентами «СЭ» Илья подтвердил, что не является автором гола.

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