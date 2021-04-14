«Виннипег» хотел заполучить Гаврикова в дедлайн

«Виннипег» пытался укрепить линию обороны в дедлайн. Клуб из Канады хотел заполучить защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова, однако «Блю Джэкетс» не стали обменивать россиянина, сообщает Sportsnet.

В нынешнем сезоне 25-летний Гавриков провел 43 матча и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-8».

Его контракт с зарплатой в 2,8 миллиона долларов действует до конца сезна-2022/23.