«Виннипег» хотел заполучить Гаврикова в дедлайн
18:35
«Виннипег» пытался укрепить линию обороны в дедлайн. Клуб из Канады хотел заполучить защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова, однако «Блю Джэкетс» не стали обменивать россиянина, сообщает Sportsnet.
В нынешнем сезоне 25-летний Гавриков провел 43 матча и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-8».
Его контракт с зарплатой в 2,8 миллиона долларов действует до конца сезна-2022/23.
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