Хоккей
НХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Статьи Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Новости   //    Хоккей   //    НХЛ

«Виннипег» хотел заполучить Гаврикова в дедлайн

18:35
Владислав Гавриков. Фото nhl.com
Владислав Гавриков. Фото nhl.com
Теги:

«Виннипег» пытался укрепить линию обороны в дедлайн. Клуб из Канады хотел заполучить защитника «Коламбуса» Владислава Гаврикова, однако «Блю Джэкетс» не стали обменивать россиянина, сообщает Sportsnet.

В нынешнем сезоне 25-летний Гавриков провел 43 матча и набрал 7 (1+6) очков при показателе полезности «-8».

Его контракт с зарплатой в 2,8 миллиона долларов действует до конца сезна-2022/23.

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд