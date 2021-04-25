«Вегас» на выезде разгромил «Анахайм»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Анахайм» со счетом 5:1.

В составе «рыцарей» дубль оформил Чандлер Стивенсон, еще по шайбе забросили Уильям Каррье, Уильям Карлссон и Ши Теодор. Хозяева ответили точным броском Сэма Стила.

После этого матча «Вегас» с 70 очками занимает первое место в Западном дивизионе, «Анахайм» с 35 очками — на восьмой строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Анахайм» — «Вегас» — 1:5 (0:2, 0:1, 1:2)

Голы: Стивенсон — 11 (Пачиоретти), 0:28 — 0:1. Стивенсон — 12 (Теодор), 14:44 — 0:2. Каррье — 5 (Пьетранджело), 26:12 — 0:3. Стил — 5 (Терри, Волков), 42:00 — 1:3. Карлссон — 12 (Маршессо, Пьетранджело), 45:39 — 1:4. Теодор — 7 (Макнэбб, Стивенсон), 47:17 — 1:5.

Вратари: Гибсон — Ленер.

Штраф: 6 — 4.

Броски: 24 (10+6+8) — 31 (9+8+14).

Наши: Волков (15.59/0/-1) — -.

25 апреля. Анахайм. Honda Center.