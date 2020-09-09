«Вегас» сравнял счет в серии с «Далласом». Худобин сделал 24 сэйва

«Вегас» выиграл у «Далласа» во втором матче финнала конференции (3:0). Счет в серии стал 1-1.

Российский вратарь «Старз» Антон Худобин отразил 24 из 27 бросков по своим воротам. Его одноклубники и соотечественники Александр Радулов и Денис Гурьянов очков не набрали, при этом коэффициент полезности первого составил «-2».

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Плей-офф

Финал конференции

Второй матч

«Вегас» — «Даллас» — 3:0 (0:0, 3:0, 0:0)

Голы: Штястны — 3 (Пачоретти, Макнэбб), 24:53 — 1:0. Карлссон — 4 (бол., Теодор, Штястны), 28:24 — 2:0. Носек — 2 (Стивенсон, Руа), 34:32 — 3:0.

Вратари: Ленер — Худобин (Эттингер, 40:00, 55:57 — 58:48).

Штраф: 4 — 14.

Броски: 32 (8+19+5) — 24 (5+7+12).

Наши: — - Гурьянов (15.12/2/0), Радулов (13.31/1/-2).

9 сентября. Эдмонтон. Rogers Place.

Счет в серии: 1-1.