"Вегас" по буллитам обыграл "Флориду"

"Вегас" в матче регулярного чемпионата НХЛ по буллитам обыграл "Флориду" - 6:5. Победный бросок исполнил Ши Теодор.
Российский форвард "Пантерз" Евгений Дадонов очков не набрал. Самым результативным игроком встречи стал Джонатан Юбердо, набравший 4 (1+3) очка.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вегас" - "Флорида" - 6:5 Б (1:3, 3:1, 1:1, 0:0, 1:0)
Голы: Штястны - 8, 3:09 - 1:0. Хоффман - 29 (бол., Яндл, Юбердо), 14:34 - 1:1. Хоффман - 30 (бол., Яндл, Юбердо), 18:31 - 1:2. Экблад - 12 (Юбердо, Барков), 18:59 - 1:3. Смит - 11 (Маршессо, Меррилл), 27:40 - 2:3. Меррилл - 3 (Теодор, Маршессо), 34:22 - 3:3. Миллер - 3 (Шмидт, Штястны), 36:09 - 4:3. Барков - 27 (Макгинн, Трочек), 39:06 - 4:4. Юбердо - 18, 43:18 - 4:5. Смит - 12 (Теодор), 55:42 - 5:5.
Победный буллит: Теодор.
Вратари: Суббан (55:35 - 55:42) - Луонго.
Штраф: 10 - 4.
Броски: 46 (14+20+8+4) - 37 (11+16+10+0).
Наши: - - Дадонов (15.33/1/-2).
1 марта. Парадайс. T-Mobile Arena.