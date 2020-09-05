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«Вегас» — первый клуб в истории НХЛ, вышедший в финал конференции в двух из трех первых сезонов в лиге

11:23
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«Вегас» установил исторический рекорд НХЛ, обыграв «Ванкувер» (3:0) в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли.

Благодаря победе «Голден Найтс» вышли в финал Западной конференции во второй раз в истории клуба. «Вегас», выступающий в НХЛ с 2017 года, установил рекорд лиги, став первой командой, вышедшей в финал конференции два раза за три первых сезона.

Напомним, в дебютном сезоне «Голден Найтс» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Вашингтону».

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