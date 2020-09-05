«Вегас» — первый клуб в истории НХЛ, вышедший в финал конференции в двух из трех первых сезонов в лиге
11:23
«Вегас» установил исторический рекорд НХЛ, обыграв «Ванкувер» (3:0) в седьмом матче второго раунда Кубка Стэнли.
Благодаря победе «Голден Найтс» вышли в финал Западной конференции во второй раз в истории клуба. «Вегас», выступающий в НХЛ с 2017 года, установил рекорд лиги, став первой командой, вышедшей в финал конференции два раза за три первых сезона.
Напомним, в дебютном сезоне «Голден Найтс» дошли до финала Кубка Стэнли, где уступили «Вашингтону».