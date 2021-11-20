«Колорадо» победил «Сиэтл», забросив семь шайб. Ничушкин забил в меньшинстве

«Колорадо» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграл «Сиэтл» со счетом 7:3.

В составе «Эвеланш» дубль на счету Андре Бураковски и Кейла Макара, еще по шайбе забросили Валерий Ничушкин, реализовавший меньшинство, Эрик Джонсон и Николас Обе-Кубель. «Кракен» ответили точными бросками Джордана Эберле, Брэндона Танева и Колина Блэквелла.

После этого матча «Колорадо» с 17 очками занимает десятое место в Западной конференции, «Сиэтл» с 9 очками — на 15-й строчке.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Сиэтл» — «Колорадо» — 3:7 (0:2, 0:4, 3:1)

Голы: Бураковски — 5 (бол.), 4:04 — 0:1. Ничушкин — 2 (мен., Джост, Мюррей), 6:39 — 0:2. Макар — 4 (Кадри), 23:01 — 0:3. Бураковски — 6 (бол., Макар, Кадри), 25:33 — 0:4. Макар — 5 (Хелм), 32:48 — 0:5. Э. Джонсон — 2 (Рантанен, Шервуд), 37:17 — 0:6. Обе-Кубель — 1 (Джост, Ньюхук), 44:47 — 0:7. Эберле — 9 (бол., Юханссон, Данн), 45:57 — 1:7. Танев — 7 (бол., Соуси, Ларссон), 48:30 — 2:7. Блэкуэлл — 1 (Донской), 55:12 — 3:7.

Вратари: Дриджер (Грубауэр, 25:33) — Кемпер.

Штраф: 20 — 10.

Броски: 28 (7+6+15) — 30 (11+14+5).

Наши: — - Ничушкин (17.40/3/+1).

20 ноября. Сиэтл. «Клаймэт Пледж-арена».