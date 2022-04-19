«Вегас» уступил «Нью-Джерси», у Дадонова «-1»

«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Нью-Джерси» со счетом 2:3.

В составе «Голден Найтс» отличились Киган Колесар и Чандлер Стивенсон, Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Дэвилз» шайбы забросили Натан Бастиан, Андреас Йонссон и Йеспер Боквист.

После этого матча «Вегас» с 87 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 61 очком — на 14-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Нью-Джерси» — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Голы: Бастиан — 12 (Маклеод, Сиверсон), 6:54 — 0:1. Колесар — 7 (Руа, Теодор), 37:37 — 1:1. Юнссон — 13 (Бастиан, Бол), 43:14 — 1:2. Боквист — 9, 47:57 — 1:3. Стивенсон — 18 (Маршессо, Пачиоретти), 58:46 — 2:3.

Вратари: Ленер (57:19 — 58:46, 58:57) — Хэммонд.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 44 (10+16+18) — 28 (12+6+10).

Наши: Дадонов (14.45/1/-1) — -.

19 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18077 зрителей.