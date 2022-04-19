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Сегодня, 07:33

«Вегас» уступил «Нью-Джерси», у Дадонова «-1»

Сергей Разин
корреспондент
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«Вегас» в матче регулярного чемпионата НХЛ уступил «Нью-Джерси» со счетом 2:3.

В составе «Голден Найтс» отличились Киган Колесар и Чандлер Стивенсон, Евгений Дадонов завершил встречу с показателем полезности «-1». У «Дэвилз» шайбы забросили Натан Бастиан, Андреас Йонссон и Йеспер Боквист.

После этого матча «Вегас» с 87 очками занимает девятое место в Западной конференции, «Нью-Джерси» с 61 очком — на 14-й строчке Востока.

НХЛ

Регулярный чемпионат

«Вегас» — «Нью-Джерси» — 2:3 (0:1, 1:0, 1:2)

Голы: Бастиан — 12 (Маклеод, Сиверсон), 6:54 — 0:1. Колесар — 7 (Руа, Теодор), 37:37 — 1:1. Юнссон — 13 (Бастиан, Бол), 43:14 — 1:2. Боквист — 9, 47:57 — 1:3. Стивенсон — 18 (Маршессо, Пачиоретти), 58:46 — 2:3.

Вратари: Ленер (57:19 — 58:46, 58:57) — Хэммонд.

Штраф: 2 — 2.

Броски: 44 (10+16+18) — 28 (12+6+10).

Наши: Дадонов (14.45/1/-1) — -.

19 апреля. Парадайс. T-Mobile Arena. 18077 зрителей.

НХЛ
ХК Вегас Голден Найтс
ХК Нью-Джерси Дэвилз
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2 Рейнджерс 76 49 27 104
3 Питтсбург 77 43 34 97
4 Вашингтон 76 43 33 96
5 Айлендерс 75 35 40 79
6 Коламбус 76 35 41 76
7 Нью-Джерси 76 27 49 61
8 Филадельфия 76 23 53 57
Атлантический дивизион И В П О
1 Флорида 75 54 21 114
2 Торонто 76 50 26 106
3 Тампа-Бэй 75 46 29 100
4 Бостон 75 46 29 97
5 Баффало 78 29 49 69
6 Детройт 76 29 47 68
7 Оттава 76 28 48 63
8 Монреаль 76 20 56 51
Центральный дивизион И В П О
1 Колорадо 76 55 21 116
2 Сент-Луис 76 46 30 102
3 Миннесота 75 47 28 101
4 Даллас 75 43 32 91
5 Нэшвилл 76 43 33 91
6 Виннипег 76 35 41 81
7 Чикаго 76 25 51 61
8 Аризона 76 22 54 49
Тихоокеанский дивизион И В П О
1 Калгари 76 47 29 103
2 Эдмонтон 76 44 32 94
3 Лос-Анджелес 77 40 37 90
4 Вегас 77 41 36 87
5 Ванкувер 75 37 38 84
6 Анахайм 77 30 47 74
7 Сан-Хосе 75 29 46 70
8 Сиэтл 75 25 50 56
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 2 : 5
19.04 04:00
Колорадо – Вашингтон
 2 : 3
19.04 05:00
Сиэтл – Оттава
 4 : 2
19.04 05:00
Аризона – Каролина
 3 : 5
19.04 05:00
Вегас – Нью-Джерси
 2 : 3
19.04 05:30
Ванкувер – Даллас
 - : -
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И О
Коннор Макдэвид

Коннор Макдэвид

Эдмонтон

 75 110
Джонатан Юбердо

Джонатан Юбердо

Флорида

 75 108
Джонни Годро

Джонни Годро

Калгари

 76 107
И Г
Остон Мэттьюс

Остон Мэттьюс

Торонто

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Леон Драйзайтль

Леон Драйзайтль

Эдмонтон

 75 54
Крис Крайдер

Крис Крайдер

Рейнджерс

 76 50
И КН
Игорь Шестеркин

Игорь Шестеркин

Рейнджерс

 50 2.05
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Якоб Маркстрем

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