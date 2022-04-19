Овечкин сократил отставание от Хаверчука в списке лучших бомбардиров НХЛ за всю историю

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин, забросивший шайбу в большинстве в матче регулярного чемпионата с «Колорадо» (3:2), сократил отставание от Дэйла Хаверчука до двух очков в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

36-летний россиянин занимает 21-е место в списке бомбардиров в истории лиги. У него 1407 (778+629) очков в 1271 матче.

У Хаверчука 20-е место (1409 (518+891) очков). Лидирует Уэйн Гретцки, у которого 2857 (894+1963) очков.

Из действующих хоккеистов на два очка от Овечкина отстает капитан «Питтсбурга» Сидни Кросби, у которого 1405 (515+890) очков в 1103 матчах.