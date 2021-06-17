«Монреаль» переиграл «Вегас» и сравнял счет в серии

«Монреаль» выиграл у «Вегаса» во втором матче третьего раунда плей-офф НХЛ (3:2). Счет в серии стал равный — 1-1.

Следующая игра в серии состоится 19 июня. Начало встречи — 3.00 по московскому времени.

НХЛ

Плей-офф

Западный дивизион

Третий раунд

Второй матч

«Вегас» — «Монреаль» — 2:3 (0:2, 1:1, 1:0)

Голы: Армиа — 5 (Эдмундсон, Перри), 6:12 — 0:1. Тоффоли — 5 (Кауфилд, Питри), 16:30 — 0:2. Байрон — 2 (Котканиеми, Эдмундсон), 37:45 — 0:3. Пьетранджело — 2 (Колесар), 38:46 — 1:3. Пьетранджело — 3 (Маршессо, Карлссон), 54:46 — 2:3.

Вратари: Флери (58:27) — Прайс.

Штраф: 0 — 4.

Броски: 31 (4+10+17) — 23 (12+4+7).

17 июня. Парадайс. T-Mobile Arena.

Счет в серии: 1-1.