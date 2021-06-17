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Кевин Ходжсон выиграл «Приз Уилли О'Ри»

04:04
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Исполнительный директор HEROS (Общество по обучению хоккею), которое расширяет возможности молодежи из групп риска, и его дочерней организации SuperHEROS, которая предоставляет мальчикам и девочкам, живущим с физическими и когнитивными проблемами, инклюзивную и безопасную хоккейную среду, Кевин Ходжсон стал обладателем «Приза Уилли О'Ри». Данная награда вручается НХЛ за позитивное влияние при помощи хоккея.

Другими финалистами были Рене Хесс, основательница хоккейного клуба Black Girl Hockey Club, и Говард Смит, соучредитель программы «Хоккей для всех», цель которой — дать детям всех социально-экономических слоев возможность учиться и играть в хоккей.

Данная награда вручается НХЛ четвертый раз. Как победитель, Ходжсон получит 25 тысяч долларов на благотворительность по своему выбору. Финалистам вручат по 5 тысяч.

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