Василий Подколзин: «Абсолютно счастлив, что я вообще в НХЛ»

Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин, который в этом сезоне дебютировал в НХЛ, в интервью «СЭ» рассказал о первых трех матчах в лиге. В них он отметился одним голом.

— Да, я абсолютно счастливый, что я вообще в НХЛ. Сколько дают играть — столько дают. Конечно, хочется большего, но было бы хуже, если бы я в НХЛ не играл. А меня оставили в команде. Так что я счастливый, самый счастливый.

Ранее 20-летний форвард выступал в системе СКА. После окончания контракта с армейским клубом он подписал трехлетнее соглашение новичка с «Кэнакс».

Полностью интервью Василия Подколзина — здесь.