«Ему переплатили после 45 матчей в лиге». Игроки Лос-Анджелеса высказались о Капризове

Защитник «Лос-Анджелеса» Дрю Даути, а также его партнеры по команде высказали свое мнение о форварде «Миннесоты» Кирилле Капризове.

«Новичок года. Он же выиграл новичка года? Я хотел сказать, что ему переплатили после 45 матчей в лиге», — приводит слова Даути LA Royalty.

Форвард Дастин Браун добавил: «Кто? Это тот парень из «Миннесоты». Капитан Анже Копитар отметил, что Капризов очень хорошо понимает игру.

Другие хоккеисты «Кингз» выразили уверенность, что Капризова станет звездой лиги.

Напомним, что 24-летний Капризов подписал пятилетний контракт с «Миннесотой» с зарплатой 9 миллионов долларов. Даути по своему контракту получает 11 миллионов.

«Миннесота» победила «Лос-Анджелес» со счетом 3:2. Капризов в этой встрече отдал голевую передачу.