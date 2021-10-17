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Российский хоккеист — о жизни в Канаде: «Нет такого, чтобы постоянно узнавали на улицах»

22:05
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Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин в интервью «СЭ» рассказал об адаптации в Канаде. Форвард по окончании сезона-2020/21 подписал трехлетнее соглашение с «Кэнакс».

— Как ты устроился в Ванкувере? Тебе все нравится?

— Да. Приехали, живем практически на арене, апартаменты прям над ней. Очень удобно. Очень хороший город.

— Узнают на улицах?

— Бывает редко, но, чтобы прям узнавали постоянно — такого нет.

Полностью интервью Василия Подколзина — здесь.

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/hockey/nhl/reviews/intervyu-s-vasiliem-podkolzinym-o-debyute-forvarda-vankuvera-v-nhl-1847316/

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Алексей Шевченко все материалы автора
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