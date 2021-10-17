Нападающий «Ванкувера» Василий Подколзин в интервью «СЭ» рассказал об адаптации в Канаде. Форвард по окончании сезона-2020/21 подписал трехлетнее соглашение с «Кэнакс».

— Как ты устроился в Ванкувере? Тебе все нравится?

— Да. Приехали, живем практически на арене, апартаменты прям над ней. Очень удобно. Очень хороший город.

— Узнают на улицах?

— Бывает редко, но, чтобы прям узнавали постоянно — такого нет.

Полностью интервью Василия Подколзина — здесь.