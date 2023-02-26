Василевский признан первой звездой матча с «Детройтом», Кучеров — третья звезда

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Детройта» (3:0).

28-летний россиянин отразил 45 бросков по воротам. Второй звездой признан форвард Брэйден Пойнт, у которого 2 (1+1) очка. Столько же у Никиты Кучерова, который стал третьей звездой.

В текущем сезоне Василевский провел 44 матча, в которых дважды сыграл на ноль и пропустил 112 шайб при 91,9 процента отраженных бросков.