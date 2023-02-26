«Тампа» обыграла «Детройт», Василевский отразил 45 бросков
«Тампа» в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла «Детройт» со счетом 3:0.
Отличились Брэйден Пойнт, Никита Кучеров и Алекс Киллорн, вратарь «Лайтнинг» Андрей Василевский отразил 45 бросков.
После этого матча «Тампа» с 78 очками занимает пятое место в Восточной конференции, «Детройт» с 64 очками — на 10-й строчке.
НХЛ
Регулярный чемпионат
«Детройт» — «Тампа-Бэй» — 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)
Голы: Пойнт — 35 (Кучеров, Киллорн), 9:04 — 0:1. Кучеров — 22 (Пойнт, Пол), 39:53 — 0:2. Киллорн — 15 (п.в., Хагель), 57:47 — 0:3.
Вратари: Хуссо (56:43 — 57:47) — Василевский.
Штраф: 4 — 8.
Броски: 45 (12+20+13) — 18 (9+3+6).
Наши: — - Кучеров (17.11/1/+2), Наместников (11.16/1/0), Сергачев (23.56/1/+3).
26 февраля. Детройт. Little Caesars Arena. 19515 зрителей.
|Столичный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Каролина
|58
|39
|19
|86
|2
|Нью-Джерси
|59
|39
|20
|83
|3
|Рейнджерс
|59
|33
|26
|75
|4
|Айлендерс
|62
|30
|32
|67
|5
|Вашингтон
|61
|29
|32
|64
|6
|Питтсбург
|57
|27
|30
|63
|7
|Филадельфия
|61
|23
|38
|56
|8
|Коламбус
|59
|19
|40
|43
|Атлантический дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Бостон
|58
|45
|13
|95
|2
|Торонто
|59
|36
|23
|80
|3
|Тампа-Бэй
|58
|37
|21
|78
|4
|Баффало
|57
|30
|27
|64
|5
|Детройт
|58
|28
|30
|64
|6
|Флорида
|61
|29
|32
|64
|7
|Оттава
|58
|28
|30
|60
|8
|Монреаль
|59
|25
|34
|54
|Центральный дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Даллас
|58
|30
|28
|72
|2
|Виннипег
|59
|35
|24
|71
|3
|Миннесота
|59
|32
|27
|70
|4
|Колорадо
|56
|32
|24
|69
|5
|Нэшвилл
|56
|28
|28
|62
|6
|Сент-Луис
|58
|26
|32
|56
|7
|Аризона
|58
|20
|38
|49
|8
|Чикаго
|57
|20
|37
|45
|Тихоокеанский дивизион
|И
|В
|П
|О
|1
|Вегас
|58
|35
|23
|75
|2
|Лос-Анджелес
|60
|33
|27
|74
|3
|Эдмонтон
|60
|32
|28
|72
|4
|Сиэтл
|58
|32
|26
|70
|5
|Калгари
|59
|27
|32
|66
|6
|Ванкувер
|59
|23
|36
|51
|7
|Сан-Хосе
|59
|18
|41
|47
|8
|Анахайм
|60
|19
|41
|45
|26.02
|03:00
|
Ванкувер – Бостон
|1 : 3
|26.02
|03:00
|
Каролина – Анахайм
|2 : 3
|26.02
|03:00
|
Монреаль – Оттава
|2 : 5
|26.02
|03:00
|
Нью-Джерси – Филадельфия
|7 : 0
|26.02
|04:00
|
Детройт – Тампа-Бэй
|0 : 3
|26.02
|06:00
|
Вегас – Даллас
|- : -
|26.02
|06:00
|
Колорадо – Калгари
|- : -
|26.02
|06:00
|
Сан-Хосе – Чикаго
|- : -
|26.02
|21:00
|
Баффало – Вашингтон
|- : -
|26.02
|22:00
|
Миннесота – Коламбус
|- : -
|26.02
|23:00
|
Виннипег – Айлендерс
|- : -
|И
|О
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|113
|
|
Леон Драйзайтль
Эдмонтон
|58
|88
|
|
Никита Кучеров
Тампа-Бэй
|58
|83
|И
|Г
|
|
Коннор Макдэвид
Эдмонтон
|60
|48
|
|
Давид Пастрняк
Бостон
|58
|42
|
|
Тэйдж Томпсон
Баффало
|57
|39
|И
|КН
|
|
Линус Ульмарк
Бостон
|37
|1.85
|
|
Филип Густавссон
Миннесота
|27
|2.06
|
|
Джейк Эттингер
Даллас
|43
|2.24