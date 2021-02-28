Василевский признан первой звездой матча с «Далласом»

Вратарь «Тампы» Андрей Василевский стал первой звездой матча регулярного чемпионата НХЛ против «Далласа» (5:0).

Россиянин отразил все 20 бросков по своим воротам. Второй звездой стал форвард «Лайтнинг» Энтони Чирелли, третья звезда — их одноклубник форвард Стивен Стэмкос.

После этого матча «Тампа-Бэй» с 29 очками занимает первое место в Центральном дивизионе, «Даллас» с 16 очками — на седьмой строчке.