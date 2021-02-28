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«Питтсбург» в овертайме победил «Айлендерс», Малкин сделал голевой пас

05:43
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«Питтсбург» в матче регулярного чемпионата НХЛ в овертайме обыграл «Айлендерс» со счетом 4:3.

На шайбы Брока Нельсона, Мэтью Барзала и Джоша Бэйли гости ответили точными бросками Сидни Кросби, Джареда Макканна и дублем Криса Летанга, который забил в овертайме. Российский нападающий «пингвинов» Евгений Малкин отметился результативной передачей, вратарь хозяев Семен Варламов отразил 27 бросков.

После этого матча «Питтсбург» с 23 очками занимает пятое место в Восточном дивизионе, «Айлендерс» с 24 очками — на третьей строчке.

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