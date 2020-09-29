Василевский поблагодарил одноклубников за матч на ноль в финале Кубка Стэнли

Вратарь «Тампа-Бэй» Андрей Василевский после победы над «Далласом» в финале Кубка Стэнли поблагодарил одноклубников за игру на ноль (2:0) в шестом матче финальной серии. Россиянин установил рекорд плей-офф, одержав 18 побед.

— Настало время, — так Василевский оценил свой первый шатаут в Кубке Стэнли.

— Я говорил об этом в раздевалке. Это просто потрясающе, — цитирует сайт НХЛ россиянина. — Очевидно, что мы играли очень хорошо, просто упускали несколько голевых моментов. Я благодарен партнерам, что смог сыграть на ноль в этот самый важный вечер в нашей жизни.

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