Кучеров напоил владельца «Тампы» пивом и назвал лучшим человеком в США

Нападающий «Тампы» Никита Кучеров во время чемпионского парада вышел на сцену, когда там выступал владелец клуба Джефф Винник.

Судя по реакции зрителей, до этого Винник ничего интересного не рассказывал. Российский форвард подошел к владельцу, приобнял и дал выпить пива. После этого сам Кучеров добрался до микрофона и назвал Винника лучшим человеком в США.

В финале Кубка Стэнли «Тампа» в шести матчах обыграла «Даллас» (4-2).