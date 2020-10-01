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«Россияне, вы крутые». Солист группы «Руки Вверх» — о победе «Тампы» в Кубке Стэнли

13:19
Никита Кучеров. Фото «Тампа-Бэй», -
Никита Кучеров. Фото «Тампа-Бэй», -
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Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков в Instagram обратил внимание, как один из его хитов играет во время празднований «Тампы».

«Крошка моя» звучит на всю Флориду! Вот это праздник, поздравляю! Россияне, вы крутые", — написал Жуков.

В финале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» в шести матчах переиграла «Даллас» (4-2).

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Материалы сюжета: «Тампа» — чемпион НХЛ! Кубок Стэнли едет в Россию




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