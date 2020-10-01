Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков в Instagram обратил внимание, как один из его хитов играет во время празднований «Тампы».

«Крошка моя» звучит на всю Флориду! Вот это праздник, поздравляю! Россияне, вы крутые", — написал Жуков.

В финале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» в шести матчах переиграла «Даллас» (4-2).