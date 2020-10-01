«Россияне, вы крутые». Солист группы «Руки Вверх» — о победе «Тампы» в Кубке Стэнли
13:19
Солист группы «Руки Вверх» Сергей Жуков в Instagram обратил внимание, как один из его хитов играет во время празднований «Тампы».
«Крошка моя» звучит на всю Флориду! Вот это праздник, поздравляю! Россияне, вы крутые", — написал Жуков.
В финале Кубка Стэнли «Тампа-Бэй» в шести матчах переиграла «Даллас» (4-2).
Материалы сюжета: «Тампа» — чемпион НХЛ! Кубок Стэнли едет в Россию
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...